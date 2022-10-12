Про це в інтерв'ю розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він наголошує, що не можна виходити з ООН в знак протесту та "повертатися спиною до світу". Навпаки, необхідно боротися за підтримку кожного члена ООН.

Читайте також Генасамблея ООН відмовила Росії в таємному голосуванні за резолюцію щодо України

Чи можна побороти вето, яке накладає Росія

Росія вирішила, що право вето – це те, чим можна користуватися на постійній основі. Тоді, коли щось не подобається чи йде не за планом. Проте право на вето – це виняток, яким можна користуватися вкрай рідко і лише за вагомих причин.

Право вето в Раді Безпеки ООН – це особлива можливість, яку мають 5 постійних членів Ради Безпеки ООН: Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція. Її суть полягає у тому, що вона дозволяє відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюцій ООН. При цьому, рівень підтримки проєкту іншими країнами-учасницями не має значення.

Сергій Кислиця влучно порівнює право вето з пістолетом, який може, як допомогти захиститися, так і стати знаряддям для досягнення злочинних цілей. За його словами, бувало чимало випадків, коли вето вдавалося використати в благих цілях.

Росія ж незаконно користується цим правом. Річ у тім, каже Кислиця, що країна-агресорка нечесно зайняла місце Радянського Союзу у Радбезі.

Проте, на жаль, навіть якби Рада Безпеки прийняла рішення, яке б змушувало Росію вивести війська з України, росіяни не стали б цього робити. На думку дипломата, Росії начхати на статут та правила.

Питання не у вето, а в тому, що на сьогодні ми маємо справу з країною, яка настільки не має нічого спільного з правопорядком, що є в них вето, нема в них вето — їм глибоко "по цимбалах" на будь-які рішення. І єдине, що зупиняє весь світ від того, аби дати копняка Росії й вигнати її з Радбезу — це, на мою думку, ядерна зброя,

– ділиться Сергій Кислиця.

Зверніть увагу "Дати копняка Росії з ООН": у Зеленського закликали підписати петицію

Росія наклала вето на резолюцію щодо засудження "референдумів" на тимчасово окупованих територіях

Росія наклала вето в Радбезі ООН на проєкт резолюції США, який стосується засудження псевдореферендумів, що провели окупанти у 4 окупованих областях України. Це сталося 30 вересня.

Російські пропагандисти повідомили, що Бразилія, Габон, Індія та Китай утрималися від голосування. Натомість Албанія, Великобританія, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, США та Франція проголосували за підтримку резолюції.

До теми – Лавров видав нового коника на Радбезі ООН: дивіться відео