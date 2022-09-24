Радник глави Офісу Президента нагадав, що за присутність росії в ООН взагалі ніколи не голосували. Та закликав підтримати петицію, яка станом на 12:00 24 вересня набрала понад 145 тисяч голосів.

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Текст петиції

Петицію створила організація "Громадський хаб". Там наголосили, що право на вето не може бути правом на вбивство. Також там наголосили, що перебування росії в оон – найбільший обман в історії міжнародної політики, оскільки країна-агресорка взагалі перебуває там незаконно.

Так, росія не проходила процедуру вступу в ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН, то ж за статусом не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН. Відповідно до статті 23 Статуту ООН, росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН! У нинішньому Статуті ООН сказано, що срср ще існує, а росія взагалі не згадується. Проте чомусь саме країна-агерсорка володіє усіма привілеями срсрс.

Довідка. за незрозумілими причинами росія є однією з небагатьох країн, які мають в Радбезі право вето. Крім країни агресорки, право вето мають: Китай, США, Франція та Британія.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства російської федерації в ООН. У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН. Двері ООН для російської федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, російська федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН,

– мовиться у повідомленні.

Такі дії позбавлять росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень. Михайло Подоляк підтримав петицію та закликав її підписувати.

Вторгнення в Україну, масові вбивства, спроба анексії, погрози ядерною… Скільки ще червоних ліній треба для ООН аби покінчити з членством рф – за присутність якої ніколи не голосували? Правильна петиція, правильні питання,

– сказав Подоляк.

Президент Євроради закликає призупинити членство росії в Радбезі

На Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку голова Євроради Шарль Мішель закликає призупинити членство росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Коли постійний член Ради Безпеки розпочинає неспровоковану і невиправдану війну, війну, яка засуджується Генеральною Асамблеєю, призупинення членства цього члена в Раді Безпеки, на мій погляд, має бути автоматичним,

– сказав Мішель.

Він наголосив, що використання права вето має бути винятком, але для росії воно стало правилом. Тож необхідно провести реформу.

Нагадаємо, що напередодні за реформування Радбезу ООН виступила Туреччина. Міністр закордонних справ країни підтримав скасування права вето, а як альтернативу запропонував ввести систему "більшості голосів".

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