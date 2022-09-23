Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування з журналістами. Дипломат наголосив, що ідею реформування Радбезу ООН підтримує більшість країн.

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Рішення повинна ухвалювати більшість

Мевлют Чавушоглу підкреслив, що заяви, які пролунали на засіданні Генасамблеї ОО тільки доводять необхідність реформування Радбезу організації. Дипломат підкреслив, що світ – це не 5 постійних членів Радбезу, які користуються правом вето.

За словами глави МЗС Туреччини, ухвалення рішень більшістю голосів може стати цілком хорошою альтернативою. Чавушоглу наголосив, що головним у питанні реформи є справедливість та максимальне охоплення.

Інші подібні заяви щодо Радбезу ООН та права вето

Під час Генасамблеї ООН чимало світових лідерів та дипломатів висловилися за реформування організації на тлі війни росії з Україною, зокрема:

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що ООН не змогла належним чином відреагувати на війну в Україні через те, що росія зловживає правом вето. Тому глава японського уряду закликав реформувати Радбез.

Президент США Джо Байден виступив за розширення Радбезу ООН та долучення нових постійних та непостійних членів. Також Байден виступив за те, аби право вето використовували лише у країніх випадках;

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також наголосив на тому, що росія прикривається правом вето і вірить у власну безкарність. Також дипломат відзначив, що росія на сумнівних правах отримала місце в Радбезі після розпаду срср.

Президент Франції Емануель Макрон також виступив за реформування Радбезу ООН та обмеження права вето, яким зловживає росія.

Що таке право вето

Це право постійних членів Радбезу ООН відкидати ту чи іншу резолюцію організації, незалежно від рівня підтримки. Однак це право не поширюється на процедурні рішення.

Відповідно до Статуту ООН, правом вето володіють Велика Британія, США, Китай, Франція та срср. Після розпаду останнього, в документах так і не з'явилася росія, але послуговуючись званням "правонаступниці срср" москва зловживає правом блокувати необхідні для припинення війни рішень.

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