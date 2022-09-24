Советник главы Офиса Президента напомнил, что за присутствие россии в ООН вообще никогда не голосовали. И призвал поддержать петицию, которая по состоянию на 12:00 24 сентября набрала более 145 тысяч голосов.

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Текст петиции

Петицию создала организация "Общественный хаб". Там подчеркнули, что право на вето не может быть правом на убийство. Также там подчеркнули, что пребывание россии в оон – самый большой обман в истории международной политики, поскольку страна-агрессор вообще находится там незаконно.

Так, россия не проходила процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН, поэтому по статусу не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН. Согласно статье 23 Устава ООН, россия не является постоянным членом Совета Безопасности ООН! В нынешнем Уставе ООН сказано, что ссср еще существует, а россия вообще не упоминается. Однако почему-то именно страна-агерсор владеет всеми привилегиями ссср.

Справка. По непонятным причинам россия является одной из немногих стран, имеющих в Совбезе право вето. Помимо страны агрессора право вето имеют: Китай, США, Франция и Британия.

Мы просим Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства российской федерации в ООН. В случае отсутствия таких документов мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН. Двери ООН для российской федерации должны быть закрыты, потому что для вступления в ООН, российская федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам. Только миролюбивые государства могут стать членами ООН,

– говорится в сообщении.

Такие действия лишат россию права вето в ООН, которое блокирует многие мирные решения. Михаил Подоляк поддержал петицию и призвал ее подписывать.

Вторжение в Украину, массовые убийства, попытка аннексии, ядерной угрозы… Сколько еще красных линий нужно для ООН чтобы покончить с членством россии – за присутствие которой никогда не голосовали? Правильная петиция, правильные вопросы,

– сказал Подоляк.

Президент Евросовета призывает приостановить членство россии в Совбезе

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава Евросовета Шарль Мишель призывает приостановить членство россии в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Когда постоянный член Совета Безопасности начинает непровоцированную и неоправданную войну, война, осуждаемая Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим,

– сказал Мишель.

Он подчеркнул, что использование права вето должно быть исключением, но для россии оно стало правилом. Поэтому необходимо провести реформу.

Напомним, что накануне за реформирование Совбеза ООН выступила Турция. Министр иностранных дел страны поддержал отмену права вето, а в качестве альтернативы предложил ввести систему "большинства голосов".

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