Первым выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что нет никаких признаков прекращения войны, которую россия ведет в Украине.

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"Последние 7 месяцев прошли под знаком страданий и отчаяния. Недавние тревожные события отдаляют нас от любой перспективы мира и приближают к бесконечному циклу ужасов и боев. Я уже говорил, что эта бессмысленная война может нанести огромный вред Украине и всему миру", – отметил генсек ООН.

Заявление о "референдумах"

По словам Гутерриша, сегодня некоторые говорят о ядерном конфликте. Раньше этого нельзя было представить. Он убежден, что все страны, обладающие ядерным оружием, должны снова дать обязательства, что не применят его и постепенно ликвидируют.

Я также обеспокоен информацией о планах россии организовать так называемые референдумы на украинских территориях, которые Украина не контролирует. Любая аннексия с помощью угрозы силы является нарушением устава ООН,

– заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что тысячи украинцев и их детей убила россия во время бомбежек. В частности, ежедневно примерно 5 детей умирают или получают ранения, и практически все украинские дети получили психологическую травму из-за ужаса войны, разлуки с семьями.

"Приблизительно 14 миллионов женщин и детей были вынуждены бежать. Ситуация ухудшается, приближается зима", – сказал генсек.

К чему призвал Гутерриш

Гутерриш призвал все государства, присутствующие на Совбезе ООН, удвоить усилия, чтобы не допустить новой эскалации и сделать все, чтобы положить конец войне и обеспечить надежный мир.

"Последние сообщения о массовых захоронениях в Изюме вызывают огромную тревогу. Надо провести тщательное расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных. Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в колонии в Еленовке 29 июля, готова к развертыванию, когда мы получим все необходимые гарантии. Миссии должны предоставить безопасный доступ ко всем точкам и людям", – сообщил Гутерриш.

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Заявление прокурора Хана

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отметил, что настал момент, когда мир должен коллективно продемонстрировать на деле, что закон – это не просто слова. Критически важно, чтобы все видели, что право стоит на передовой, защищает жизни, находящиеся в опасности.

Сейчас, когда мы об этом говорим, многие люди в Украине находятся в опасности и нуждаются в нашем внимании. Ради справедливости необходимы решительные действия моей канцелярии, суда и всех. Должны продемонстрировать, что везде, где есть юрисдикция суда, в любом конфликте есть обязательства. Любой, кто берет оружие и пускает ракету, должен понимать, что закон не спит и ответственность будет,

– убеждает Хан.

По словам прокурора, у военных преступлениях нет давности. Он уверен, что когда мир объединится на общечеловеческих принципах, закон может играть заметную роль.

Прокурор лично видел, что делает россия

Хан сообщил, что сейчас уголовный суд на этапе криминалистических действий, чтобы разобраться в фактах и показать картину того, что произошло. Он отметил, что представители ведомства с мая этого года поддерживают постоянное присутствие в Украине.

"На следующей неделе дополнительные работники из моей канцелярии поедут в Украину, чтобы расследовать преступления на Востоке. Новые контакты со странами, международными организациями и частным сектором – это часть их работы", – анонсировал прокурор.

По его словам, он трижды был в Украине и видел разрушения, страдания, ущерб, который только усиливают его решимость. Он посетил Киевскую область.

Говорю прямо, когда я был в Буче, когда я посетил церковь святого Андрея, то увидел тела, которые были спрятаны за ней. Это не бутафория. Когда я ходил по улицам Бородянки, то разрушения школ и домов, которые я видел, реальны. Когда я ехал из Харькова, я слышал взрывы ракет. Это лишь один небольшой кадр из реальности, в которой живут люди,

– рассказал Хан.

Он отметил, что есть сообщения о вывозе населения из Украины. В частности детей. Прокурор подчеркнул – все кто совершает эти преступления, должны понимать, что их судьба в их руках. Они должны ответить.

"Нам надо наконец-то повзрослеть и решительно установить флаг законности на международной арене", – добавил Хан.

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