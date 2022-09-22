Першим виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що немає жодних ознак припинення війни, яку росія веде в Україні.

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"Останні 7 місяців минули під знаком страждань та відчаю. Нещодавні тривожні події віддаляють нас від будь-якої перспективи миру й наближають до нескінченного циклу жахів і боїв. Я вже казав, що ця безглузда війна може завдати величезну шкоду Україні й всьому світу", – зазначив генсек ООН.

Заява про "референдуми"

За словами Гутерреша, сьогодні дехто говорить про ядерний конфлікт. Раніше цього не можна було уявити. Він переконаний, що всі країни, які мають ядерну зброю, повинні знову дати зобов'язання, що не застосовують його й поступово ліквідують.

Я також стурбований інформацією про плани росії організувати так звані референдуми на українських територіях, які наразі Україна не контролює. Будь-яка анексія з допомогою погроз сили є порушенням статуту ООН, – заявив Гутерреш.

Він наголосив, що тисячі українців та їхніх дітей вбила росія під час бомбардувань. Зокрема, щодня приблизно 5 дітей помирають чи отримують поранення й практично всі українські діти отримали психологічну травму через жах війни, розлуку з сім'ями.

"Приблизно 14 мільйонів жінок і дітей були змушені втікати. Ситуація погіршується, наближається зима", – сказав генсек.

До чого закликав Гутерреш

Гутерреш закликав всі держави, які присутні на Радбезі ООН, подвоїти зусилля, щоб не допустити нової ескалації й зробити все, щоб покласти кінець війні й забезпечити надійний мир.

"Останні повідомлення про масові поховання в Ізюмі викликають величезну тривогу. Треба провести детальне розслідування, щоб притягти до відповідальності винних. Місія по встановленню фактів, яку я створив після трагічного інциденту в колонії в Оленівці 29 липня, готова до розгортання, коли ми отримаємо всі необхідні гарантії. Місії мають надати безпечний доступ до всіх точок і людей", – повідомив Гутерреш.

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Заява прокурора Хана

Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан зазначив, що настав момент, коли світ має колективно продемонструвати на справах, що закон – це не просто слова. Критично важливо, щоб всі бачили, що право стоїть на передовій, захищає життя, які в небезпеці.

Зараз, коли ми про це говоримо, багато людей в Україні перебувають в небезпеці й потребують нашої уваги. Для справедливості потрібні рішучі дії моєї канцелярії, суду та всіх. Маємо продемонструвати, що скрізь, де є юрисдикція суду, в будь-якому конфлікті є зобов'язання. Будь-хто, хто бере зброю і пускає ракету має розуміти, що закон не спить і відповідальність буде, – переконує Хан.

За словами прокурора, у воєнних злочинах немає давності. Він впевнений, що коли світ об'єднається на загальнолюдських принципах, то закон може грати помітну роль.

Прокурор особисто бачив, що робить росія

Хан повідомив, що зараз кримінальний суд на етапі криміналістичних дій, щоб розібратися у фактах і показати картину того, що насправді відбулося. Він зазначив, що представники відомства з травня цього року підтримуємо постійну присутність в Україні.

"Наступного тижня додаткові працівники з моєї канцелярії поїдуть в Україну, щоб розслідувати злочини на Сході. Нові контакти з країнами, міжнародними організаціями й з приватним сектором – це частина їхньої роботи", – анонсував прокурор.

За його словами, він тричі був в Україні та бачив руйнування, страждання, збитки, які лише посилюють його рішучість. Він відвідав Київщину.

Казатиму прямо, коли я був в Бучі, коли я відвідав церкву святого Андрія, то побачив тіла, які були сховані за нею. Це не бутафорія. Коли я ходив по вулицях Бородянки, то руйнування шкіл і будинків, які я бачив, реальні. Коли я їхав з Харкова, то я чув вибухи від ракет. Це лише один невеликий кадр з реальності, в якій живуть люди", – розповів Хан.

Він зазначив, що зараз є повідомлення про вивезення населення з України. Зокрема, дітей. Прокурор наголосив – всі хто вчиняє це злочини, мають розуміти, що їхня доля в їхніх руках. Вони мають понести відповідальність.

"Нам треба нарешті подорослішати й рішуче встановити прапор законності на міжнародній арені", – додав Хан.

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