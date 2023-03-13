По данным синоптиков, его следует ожидать в понедельник 13 марта. В Национальной службе погоды заверили, что речь идет о центральной и северной Калифорнии.

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Что известно о ненастье в Калифорнии

Очередной шторм движется к пострадавшей от наводнений Калифорнии, где жители все еще борются с непроездными дорогами, разлитыми реками, затопленными кварталами и прорывом дамбы, из-за чего сотни людей были вынуждены эвакуироваться,

– сообщает пресса.

Также отметили, что 12 марта пришлось перекрыть часть калифорнийского шоссе 1, ведь на дороге была вода. Более того, из-за наводнения пришлось закрыть дорогу от Салинаса до шоссе 129 в Ватсонвилле.

"Ожидается, что новая атмосферная река ударит по штату в понедельник (13 марта – 24 Канал), угрожая сильным дождем и еще большими наводнениями в центральной и северной Калифорнии именно тогда, когда еще одна атмосферная река спадает", – заявила Национальная служба погоды.

Справка. Атмосферные реки – это узкие области влаги, содержащие много водяных паров, которые могут переносить на тысячи миль.

Также людей предупредили, что следует быть готовыми к эвакуации и следить за новостями. Ведь ориентировочно 15 миллионов человек могут пострадать от наводнения.

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Что известно о наводнении в Калифорнии

Буквально 12 марта издание сообщило, что еще один сильный шторм был в Калифорнии, заставив тысячи людей эвакуироваться. К сожалению, по меньшей мере два человека погибли, а дамба в прибрежном округе Монтерей обрушилась. Предварительно известно, что:

интенсивная серия штормов была в Калифорнии последние несколько недель;

от последнего шторма ожидали еще до 23 сантиметров дождя на уже пропитанную водой почву;

часть мощной атмосферной реки ускорит таяние огромного снежного покрова, накопившегося на холмах. Ведь ее еще называют "Ананасовый экспресс" из-за теплой субтропической влаги, которую она приносит из Гавайев;

воды грозят усилить наводнение.

В Power Outage написали, что ориентировочно 25 миллионов человек – предупреждены о наводнении, более 25 тысяч – были без света.