Очевидці повідомляють, що регіон накрив сильний шторм. Масштабні руйнування будинків спричинили торнадо та град, розміром з м'ячик для гольфу.

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Стихія вбила понад 20 людей

Природне лихо пошкодило лінії електропередач – тисячі будинків залишись без світла. Під завалами можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває.

Станом на 17:50 відомо, що внаслідок торнадо та сильних дощів щонайменше 23 людини загинули. Ще десятки людей отримали поранення, а четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

У штаті Міссісіпі зафіксували потужний смерч: дивіться відео

Рятувальники попереджають, що кількість загиблих може збільшитися. Агентство з управління надзвичайними ситуаціями штату Міссісіпі повідомило, що смертоносний торнадо рухався зі швидкістю 113 кілометрів за годину.

Реакція місцевої влади

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив, що регіон переживає зараз велику трагедію.

Мер міста Роллінг-Форк Елдрідж Вокер сказав, що місто фактично знищено. Будинки жителів перетворились на купи уламків, машини перекинуті на боки, а дерева, залишились без гілок.

США накрив потужний торнадо / Фото AP, Reed Timmer

Офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг Форку повідомив що у зруйнованих будинках почався витік газу.

Багато людей опинились під завалами. Деякі підрозділи правоохоронних органів зникли безвісти в Шаркі,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, будинки 40 тисяч споживачів були знеструмлені в Теннессі, 15 тисяч залишилися без світла в Міссісіпі, ще 20 тисяч – в Алабамі.

Наслідки стихійного лиха: відео

Видання зазначає, що пошкодження в Роллінг Форку були настільки масштабними, що кілька "ловців штормів" – люди, які стежать за погодою і ведуть прямі трансляції – транслювали смерчі та благали про порятунок місцевих жителів. Дехто самотужки почав вивозити постраждалих з зони небезпеки.

Внаслідок шторму найбільше постраждало містечко Роллінг Форк: дивіться відео

За прогнозами метеорологів, до 26 березня в окрузі випаде ще 5 – 10 сантиметрів опадів, тому жителів попереджають про можливі повені.