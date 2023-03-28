Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Миссисипи показало последствия природной катастрофы. Кадры из почти полностью разрушенного города показываем далее в материале.

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Остались только руины: жуткие кадры из разрушенного Роллинг-Форка

Штат Миссисипи пострадал от смертоносного торнадо больше всего. В частности известно, что город Роллинг-Форк был стерт с лица земли.

В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи рассказали, что торнадо двигался со скоростью 113 километров в час, уничтожая все на своем пути. Организация также обнародовала кадры последствий трагедии.

Here is a look at some of the tornado damage in Rolling Fork, Mississippi from the storm on March 24, 2023. #mswx pic.twitter.com/gRZfySOjdd — msema (@MSEMA) March 26, 2023

Кроме того, компания Maxar сделала сравнительные спутниковые снимки города. На фотографиях видим, что природная беда разрушила практически все.

Как выглядит Роллинг-Форк после разрушительного торнадо / Фото Mixar

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