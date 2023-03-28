Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Миссисипи показало последствия природной катастрофы. Кадры из почти полностью разрушенного города показываем далее в материале.
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Остались только руины: жуткие кадры из разрушенного Роллинг-Форка
Штат Миссисипи пострадал от смертоносного торнадо больше всего. В частности известно, что город Роллинг-Форк был стерт с лица земли.
В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи рассказали, что торнадо двигался со скоростью 113 километров в час, уничтожая все на своем пути. Организация также обнародовала кадры последствий трагедии.
Кроме того, компания Maxar сделала сравнительные спутниковые снимки города. На фотографиях видим, что природная беда разрушила практически все.
Как выглядит Роллинг-Форк после разрушительного торнадо / Фото Mixar
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В Китае – большие песчаные бури
- Китай накрыли большие песчаные бури. Они прокатились по Пекину и северному Китаю 22 марта.
- В СМИ сообщили, что вследствие этого видимость снизилась до менее 10 метров. Более того, песчаная буря покрыла регион густыми облаками оранжевой пыли и привела к опасному загрязнению воздуха.
- Отметим, что в Пекинском центре мониторинга песчаную бурю в среду назвали "самой сильной песчаной бурей в этом году". Метеорологические службы в Пекине призвали людей стараться не выходить на улицу в этот период и находиться дома, пока ненастье пройдет.