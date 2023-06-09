Россияне поддерживают геноцид украинцев. В то же время, "пакетизироваться" самим им не очень хочется. Поэтому "письма счастья" от военкомата у жителей Санкт-Петербурга вызвали истерику. Панические сообщения распространяют росСМИ, сообщает 24 Канал.

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В военкомат россиян приглашают вроде бы для того, чтобы "сверить данные". Однако на месте начинают предлагать заключить контракт на службу в армии.

Россия пытается набрать новую "живую силу"

России не хватает живой силы, которая будет отправляться на концерт в Кобзон со скоростью света. Потери России – огромны. Валерий Залужный отметил, что такое количество ликвидированных остановило бы любую страну. В то же время, для страны-террористки человеческая жизнь ничего не стоит.

Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую страну остановили бы. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Росси – гораздо больше. И она не останавливает,

– удивляется Залужный

По состоянию на 9 июня 2023 года Россия потеряла уже 213 770 военных.