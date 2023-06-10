Відповідне відео оприлюднили у мережі, пише 24 Канал. Жінка заявила, що не може терпіти громадян Росії, що підтримують усі звірства, які їхня влада чинила спочатку над чеченським народом, а далі над українцями.

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Чеченка потужно "рознесла" росіян

Чеченка поскаржилася, що була змушена переїздити до Фінляндії, адже раніше Росія приходила "визволяти" і її народ. Жінка зазначила, що настільки ненавидить росіян, що якби мала владу, розстріляла б їх.

Я живу тут 13 років, тому що ви прийшли до мене додому, ви зруйнувати мій дім. Ніхто до мене не приходив? Ви підтримували все це! Єльцина, а потім цього ботоксного п***раса,

– наголосила вона.

Коли росіянин спитав, чому жінка розмовляє російською, вона з легкістю перейшла на чеченську, а потім й на англійську. Зазначила, що може спілкувати шістьма мовами, натомість її "співрозмовники" й свою рідну не здатні нормально вивчити.

"Я чеченка і розмовляю шістьма мовами. А ти знаєш свою с**ну російську і все. Може, фінську вивчили ще, щоб громадянство тут отримати", – сказала чеченка.

Також жінка перейшла на українську та зраділа, що наші захисники зараз ліквідовують окупантів.

А ви не любите українців, бо вони вас гасять як собак? А чому ти в обличчі змінився, коли я сказала про українців?

– риторично спитала вона.

Жінка наголосила, що росіяни – лицеміри та пообіцяла "гасити" їх всюди, де буде зустрічати.

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Як чеченка "рознесла" росіян: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика) – 18+

Акула з'їла росіянина

Нещодавно мережу сколихнуло відео, як у курортному місті Хургада, що в Єгипті, акула з'їла росіянина. У поліції Єгипту повідомили, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області. За попередніми даними, родина громадянина країни-агресора купила квартиру й уже кілька місяців мешкає у комплексі British Resort в Хургаді.