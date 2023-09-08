Інцидент стався 26 серпня. Тоді повідомляли, що буцімто росіянин, прихильник "русского міра", скинув хлопчика з мосту в канал.

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Поліція встановила нові деталі

Прокуратура міста Геттінген, яка проводить розслідування у справі про напад на українського хлопчика, 7 вересня повідомила – версія, що російськомовний чоловік скинув дитину з мосту, не підтвердилася. Слідство встановило, що дитина отримала поранення під час гри на каналі. Припускають, що хлопчик міг травмуватися уламком розбитого скла або іншим гострим предметом.

Проте суперечка з чоловіком дійсно була. Діти гралися у самому каналі й жартома вигукували лайливі слова. Це почув чоловік і вирішив підійти до них. Він звернувся до них російською мовою, яку вони зрозуміли. Російськомовний чоловік почав сваритися й жалітися на дітей, що буцімто "вони його роздратували". Після цього 10-річний хлопчик почав вилізати з каналу через опори мосту. У той момент, ймовірно, чоловік і смикнув дитину за футболку.

Хлопчик вважає, що його штовхнули у воду. Натомість німецька поліція вважає, що дитина просто втратила рівновагу й опинилася у воді. Правоохоронці стверджують, що хлопчик не впав у воду й наголосили, що глибина каналу усього 20 сантиметрів.

Також у прокуратурі повідомляють, що чоловік дійсно кидав пляшку у бік дитини. Проте слідство не встановило, чи було це зроблено навмисно, чи влучила вона у хлопчика. Крім того, поліція ретельно не перевіряла той факт, що конфлікт міг спалахнути через мову.

Справу закриють

Основна версія слідства була "замах на вбивство". Вона базувалася на даних свідків, словах постраждалого хлопчика й слідах крові на опорах мосту. Також були довідки про рани й травми з лікарні. Проте в прокуратурі заявили, що перші свідчення хлопчика буцімто були неправдиві. Як стверджують правоохоронці, дитина нібито боялася реакції батьків, оскільки він отримав поранення та забруднив речі.

У прокуратурі повідомили, що нові дані у справі кардинально все змінюють, тому, ймовірно, провадження закриють.

Разом з тим, у поліції не повідомили, чи встановили особу російськомовного чоловіка.