Во время стрижки что-то пошло не так: после груминга владелица получила мертвого щенка

Отдавая своего любимца на груминг, 21-летняя жительница Белой Церкви Киевской области после возвращения хотела увидеть счастливую и ухоженную собачку. Однако ее ждала трагическая весть.

После груминга девушке отдали мертвое животное, которое умерло в комнате салона. Поэтому она обратилась к правоохранителям.

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Собаку должны были подстричь

Шокирует и то, что щенка породы померанский шпиц девушка отдавала на не чрезвычайно сложную процедуру, а на стрижку. Понятно, что заявительница не ожидала, что она может привести к смерти животного.

Поэтому 21-летняя жительница Белой Церкви заявила, что работники ветлечебницы убили ее собачку, которую им доверили подстричь. Отметим, что название клиники правоохранители не сообщили.



Женщине отдали мертвую собачку / Фото из телеграм-канала полиции Киевщины

Правоохранители начали расследование

В результате обращения женщины к правоохранителям, следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование. Его начали из-за вероятного нарушения части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными".

Заметим, что ее нарушение карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет.

Жестокое обращение с животными