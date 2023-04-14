Під час стрижки щось пішло не так: після грумінгу власниця отримала мертве цуценя
Джерело:Поліція Київщини
Віддаючи свого улюбленця на грумінг, 21-річна мешканка Білої Церкви, що на Київщині, після повернення хотіла побачити щасливого та доглянутого песика. Однак натомість її чекала трагічна звістка.
Після грумінгу дівчині віддали мертву тваринку, яка померла у кімнаті салону. Через це вона звернулася до правоохоронців.
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Собаку мали підстригти
Шокує й те, що цуценя породи померанський шпіц дівчина віддавала на не надзвичайно складну процедуру, а на стрижку. Зрозуміло, що заявниця не очікувала, що вона могла б призвести до смерті тваринки.
Тож 21-річна мешканка Білої Церкви заявила, що працівники ветлікарні вбили її песика, якого їм довірили підстригти. Зауважимо, що назву клініки правоохоронці не повідомили.
Жінці віддали мертвого песика / Фото з телеграм-каналу поліції Київщини
Правоохоронці розпочали розслідування
Внаслідок звернення жінки до правоохоронців, слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Його розпочали через ймовірне порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".
Зауважимо, що її порушення карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.
Жорстоке поводження з тваринами
- Нагадаємо, що у лютому правоохоронці запобігли іншій трагедії, яка могла трапитися з 3-місячним цуценям. Інспектори поліції з протидії домашньому насильству приїхали на виклик через конфлікт між сусідами, де помітили цуценя такси, яке тремтіло та було налякане. З'ясувалося, що його власниця била тварину, морила голодом та поїла горілкою. Песика правоохоронці вилучили, а після рішення суду він переїхав до одного з рятувальників.
- У квітні у ставку парку Одеси зоозахисники виявили двох лебедів з підрізаними крилами. Зробили це необережно та незаконно. Зоозахисники написали заяву до поліції, а птахів відвезли до ветеринарної клініки, де в одного з птахів виявили ще й перелом крила. Згодом з'ясувалося, що крила лебедям ножицями підрізав один з працівників парку Перемоги.