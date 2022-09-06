В Харькове сгорел дом отца Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко

Российские захватчики в ночь на 6 сентября обстреляли Индустриальный район Харькова. Как следствие – дотла сгорели несколько частных домов. В одном из них жил отец погибшего героя Небесной Сотни Владислава Зубенко Виталий.

Как рассказала журналистка 24 канала Анна Черненко, Виталий успел спасти только медали сына.

Важно Россияне ударили ракетами по двум домам в центре Харькова

Российские ракеты попали в обычный частный сектор. Сам Виталий Зубенко чудом смог спастись. А вот его дом – выгорел дотла. Теперь мужчине негде жить. Некоторое время он поживет у знакомых, однако, что будет дальше – неизвестно.

Владислав Зубенко был жителем Харькова и работал на Южной железной дороги. На Майдан он приехал в феврале в рыцарских доспехах и вступил в ряды Сотни самообороны. 20 февраля он получил пулевое ранение на улице Институтской, когдаВрачи, волонтеры, все близкие и неравнодушные люди боролись за его жизнь, однако 28 февраля он умер в больнице. Владиславу было всего 22 года.

Российская ракета уничтожила дом отца героя Небесной Сотни / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Добавим, что в результате обстрела Харькова погибла 73-летняя женщина. Российский снаряд попал прямо в ее дом. Женщину и кота, спавшего с ней, завалило. На тот момент сын женщины был в соседней комнате. Это и спасло его жизнь.

По данным следствия, 6 сентября около 00:20 российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в частный дом. В результате попадания обломков от ракеты по другому адресу горел жилой дом на площади 300 квадратных метров.

Место попадания ракеты в Харькове / Фото 24 канал (Анна Черненко)

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области россии.

Следователи харьковской прокуратуры уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Добавим, что 6 сентября был зафиксирован еще один "прилет" в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших пока нет. Интересно, что некоторые местные СМИ сообщают, что третья ракета, которую выпустили по Харькову, взорвалась над российским Белгородом.

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