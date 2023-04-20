В Харькове мужчина сломал шею коллеге: останки расфасовал по пакетам

Еще 13 сентября 2022 года в одной из квартир Харькова двое мужчин распивали алкогольные напитки. И все могло бы завершиться лишь похмельем утром, однако возник конфликт, который привел к убийству.

По сообщению правоохранителей, произошло это на Астрономической улице города. Однако на хладнокровном убийстве 53-летний мужчина не остановился.

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После убийства мужчина взялся за расчленение

Как доказали прокуроры, убийца и потерпевший вместе работали. Из-за чего возник конфликт между коллегами – неизвестно. Однако после него 39-летний потерпевший решил выйти на балкон, чтобы перекурить.

Именно в это время его коллега и собутыльник подошел сзади, закрыл левой рукой жертве рот, а правой стал давить на затылок. При этом он плотно прижимал голову мужчины к туловищу, чем сломал ему шею.

Когда же коллега перестал подавать признаки жизни, убийца решил "замести следы".

Убийца перенес его тело с балкона в квартиру. В ванне он расчленил тело на куски, разложил по пакетам и спрятал в коробку, которую в дальнейшем хранил в шкафу в своей комнате,

– рассказали в прокуратуре.

Убийца сядет за решетку

После проведения следствия и предоставления всех доказательств, за поддержания публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры Харькова состоялся суд. В ходе судебного разбирательства 53-летний мужчина свою вину признал лишь частично. Он объяснил, что намерения лишать коллегу жизни у него не было.

Однако Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор. Он признал харьковчанина виновного в убийстве. Ему инкриминировали нарушение части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Согласно УК Украины, за такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. И харьковчанину присудили почти максимальный срок – 14 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.