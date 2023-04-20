Известно, что преступление было совершено в Сумской области. Распознать злоумышленника и установить его местонахождение правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения, размещенные в рамках программы "Безопасная Львовщина".

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Злоумышленник скрывался во Львовской области

Тело 14-летнего мальчика, жителя одного из сел в Сумской области, с признаками насильственной смерти было обнаружено 18 апреля в хозяйственном помещении по месту жительства. На теле погибшего сотрудники полиции Сумщины обнаружили ножевые ранения в области горла и другие телесные повреждения, ставшие причиной смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Проведенными мероприятиями правоохранители Сумщины установили, что к убийству несовершеннолетнего причастен его старший брат 23 года, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности и проживавший в том же доме. По информации правоохранителей, преступление могло быть совершено по корыстным мотивам.

Полиция Сумщины передала данные о злоумышленнике во всех регионах Украины. 19 апреля оперативники полиции Львовщины обнаружили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, в городе Трускавец Дрогобычского района, куда он прибыл поездом.

Мужчину передадут полицейским Сумщины, которые проводят досудебное расследование по уголовному производству.

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