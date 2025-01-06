Смертельный инцидент произошел 6 января около 13:00. Местная жительница возле многоэтажного дома, в котором проживает, обнаружила травмированного подростка и сообщила в полицию, передает 24 Канал.
Смотрите также В Одессе в квартире вспыхнула стиральная машина: огонь уничтожил соседние дома, пострадал ребенок
Прыгнул из окна
По дороге в больницу парень умер от полученных травм. Предварительно, 16-летний юноша выпрыгнул из окна подъезда, расположенного на шестом этаже многоэтажки.
Известно, что мальчик жил вместе с бабушкой.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.
К слову, прокуратура расследует смерть 18-летнего украинца Александра Якущенко, которого незаконно вывезли в Россию. Александр перед полномасштабным вторжением проживал в доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. После освобождения Херсона руководительница детдома вместе с детьми сбежала в Россию. Там она отказалась от опеки над ними. Александр попал в приемную семью со "стажем" – Натальи и Александра Лукашенко из станицы Ахтанизовская. С ними подросток прожил всего год. После чего его нашли повешенным неподалеку от дома, где проживала названная семья.