Инцидент произошел в Хаджибейском районе города, по улице Ивана и Юрия Лип на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Пострадал ребенок

Известно, что огонь повредил межкомнатную перегородку и стены в рядом расположенных двух квартирах. В результате происшествия пострадал мальчик, 2013 года рождения. Его передали медикам.

На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причин чрезвычайного происшествия и психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям.

В доме загорелась стиральная машина / Фото ГСЧС

К слову, 31 декабря в Киеве на улице Срибнокильской горела квартира на 13 этаже, пожар охватил площадь 20 квадратных метров.

Трагедия произошла в городе Журавка в Черкасской области 28 декабря. Там в доме погибли из-за отравления угарным газом трое детей: двое мальчиков – 9 и 18 лет, и 16-летняя девочка. Во время пожара родителей дома не было – они поехали в город навестить старшего сына.