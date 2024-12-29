Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. По предварительным выводам, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

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Правоохранители рассказали о пожаре в Черкасской области

Пресс-секретарь Главного управления нацполиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что правоохранители получили сообщение о пожаре в жилом доме в селе Журавка 28 декабря около 20:00.

Пожар потушили работники ГСЧС. В доме обнаружили троих детей: двое парней, девять и 18 лет, и 16-летнюю девочку, которые отравились угарным газом. Медики пытались реанимировать двух парней и девочку, но, к сожалению, они умерли,

– сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, во время пожара родителей дома не было – они поехали в город навестить старшего сына.

Сейчас следователи уже начали досудебное расследование по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.