Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення.

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Правоохоронці розповіли про пожежу на Черкащині

Речниця Головного управління нацполіції Черкаської області Зоя Вовк розповіла, що правоохоронці отримали повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Журавка 28 грудня близько 20:00.

Пожежу загасили працівники ДСНС. У будинку виявили трьох дітей: двоє хлопців, дев'ять та 18 років, та 16-річну дівчинку, які отруїлися чадним газом. Медики намагалися реанімувати двох хлопців та дівчинку, але, на жаль, вони померли,

– повідомили в поліції.

За словами правоохоронців, під час пожежі батьків вдома не було – вони поїхали в місто навідати старшого сина.

Наразі слідчі вже розпочали досудове розслідування за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.