Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил представитель ГСЧС Киева Павел Петров. До этого о возгорании в одном из районов столицы сообщали местные СМИ и телеграм-каналы.

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Павел Петров рассказал, что было возгорание на улице Срибнокильской в Дарницком районе на 13 этаже 15-этажного жилого дома.

Сейчас пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, о пострадавших информации не поступало,

– отметил он.

Представитель ГСЧС Киева также отметил, что причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

"Сейчас могу сказать, что горел балкон, с частичным распространением пожара на комнату", – рассказал Павел Петров.

До этого о пожаре на Срибнокильской улице в Киеве писали в сети. Там также делились кадрами с возгоранием балкона в многоэтажном доме.

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К слову, в Киеве 21 декабря произошло задымление в "Реберне" на станции метро Арсенальная. Представитель ГСЧС Киева Павел Петров рассказал в комментарии 24 Каналу, что пожара на месте происшествия не было, а дым, который было видно, шел от мангала.