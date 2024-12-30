Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про займання в одному з районів столиці повідомляли місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

До теми У Києві сталася пожежа в гуртожитку одного з університетів

Що розповіли в ДСНС про пожежу на Позняках у Києві

Павло Петров розповів, що було загоряння на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі на 13 поверсі 15-поверхового житлового будинку.

Наразі пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів, про постраждалих інформації не надходило,

– зазначив він.

Речник ДСНС Києва також зауважив, що причину пожежі будуть встановлювати правоохоронні органи.

"Наразі можу сказати, що горів балкон, з частковим розповсюдженням пожежі на кімнату", – розповів Павло Петров.

До цього про пожежу на Срібнокільській вулиці у Києві писали у мережі. Там також ділилися кадрами з займанням балкона у багатоповерховому будинку.

Пожежа на Позняках у Києві 30 грудня: дивіться відео

До слова, у Києві 21 грудня сталося задимлення в "Реберні" на станції метро Арсенальна. Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів у коментарі 24 Каналу, що пожежі на місці події не було, а дим, який було видно, йшов від мангала.