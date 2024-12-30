Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про займання в одному з районів столиці повідомляли місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
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Павло Петров розповів, що було загоряння на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі на 13 поверсі 15-поверхового житлового будинку.
Наразі пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів, про постраждалих інформації не надходило,
– зазначив він.
Речник ДСНС Києва також зауважив, що причину пожежі будуть встановлювати правоохоронні органи.
"Наразі можу сказати, що горів балкон, з частковим розповсюдженням пожежі на кімнату", – розповів Павло Петров.
До цього про пожежу на Срібнокільській вулиці у Києві писали у мережі. Там також ділилися кадрами з займанням балкона у багатоповерховому будинку.
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До слова, у Києві 21 грудня сталося задимлення в "Реберні" на станції метро Арсенальна. Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів у коментарі 24 Каналу, що пожежі на місці події не було, а дим, який було видно, йшов від мангала.