В Ворохте, что на Прикарпатье произошел пожар в санатории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Пришлось эвакуировать людей

102 человека эвакуировали спасатели Ивано-Франковской области во время пожара.

Удалось установить, что загорелась кровля четырехэтажного здания, площадью примерно 150 квадратных метров. Чрезвычайники вывели людей – среди них 10 детей и 7 работников санатория.

Их разместили в соседнем корпусе.

Пожар удалось ликвидировать, причины его возникновения устанавливаются. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее писали о том, что в Киеве на улице Срибнокильской горела квартира на 13 этаже, пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сказал в комментарии 24 Каналу Павел Петров.

Представитель ГСЧС Киева отметил, что причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы, информации о пострадавших не поступало.