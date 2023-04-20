Відомо, що злочин був вчинений на Сумщині. Розпізнати зловмисника та встановити його місце перебування правоохоронцям допомогли камери відеоспостереження, розміщені в рамках програми "Безпечна Львівщина".

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Зловмисник переховувався на Львівщині

Тіло 14-річного хлопчика, мешканця одного з сіл у Сумській області, з ознаками насильницької смерті було виявлене 18 квітня у господарському приміщенні за місцем проживання. На тілі загиблого співробітники поліції Сумщини виявили ножові поранення в ділянці горла та інші тілесні ушкодження, які стали причиною смерті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Проведеними заходами правоохоронці Сумщини встановили, що до вбивства неповнолітнього причетний його старший брат віком 23 роки, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і проживав у тому ж будинку. За інформацією правоохоронців злочин міг бути вчинений з корисливих мотивів.

Поліція Сумщини передала дані про зловмисника в усіх регіони України. 19 квітня оперативники поліції Львівщини виявили чоловіка, схожого за прикметами на розшукуваного, у місті Трускавець Дрогобицького району, куди він прибув потягом.

Чоловіка передадуть поліцейським Сумщини, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні.

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