Про інцидент повідомили поліцейських 13 квітня близько 17:00. Правоохоронці затримали зловмисника за місцем роботи.
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Пацієнтку задушили у приватному медзакладі
Начальник Відділу поліції № 3 Вінницького райуправління Ігор Чебан розповів, що 42-річна жінка померла 13 квітня в одному з приватних медзакладів Вінницького району. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала механічна асфіксія, тобто – удушення.
У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що зловмисником виявився 47-річний чоловік, який працював у приватному медзакладі й доглядав пацієнтку. Під час лікування між чоловіком і жінкою виникало багато конфліктів.
Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото Нацполіції
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує ув'язнення строком на 15 років за статтею "Умисне убивство" Кримінального кодексу України.
До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
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