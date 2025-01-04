Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненщини.

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Як відбулася стрілянина у кафе у Рівному

Поліцейські розповіли, що про стрілянину у Рівному у кафе на вулиці Чорновола надійшло повідомлення від офіціантки ще 3 січня о 21 годині.

Зрештою правоохоронці встановили, що 31-річний рівнянин, перебуваючи в кафе здійснив один постріл із пристрою для відстрілу гумових куль "Форт-12", який перебував у нього в кишені верхнього одягу.

Внаслідок вистрілу куля влучила у металеву табличку з QR-кодом меню, яка стояла на столі. На щастя, ніхто з відвідувачів чи персоналу закладу не постраждав,

– зазначили у поліції.

У Рівному сталася стрілянина у кафе 3 січня / Фото поліції Рівненщини

Зловмисник пояснив правоохоронцям, що він разом із товаришем відпочивав у кафе та розпивав алкоголь. У цей час на вулиці нібито у знайомого чоловіка виник конфлікт з невстановленими чоловіками, які розпилили тому в очі сльозогінний газ.

"Таким чином, 31-річний рівнянин вирішив поквитатися: поїхав додому, взяв травматичний пістолет та повернувся на місце сутички. Коли увійшов до закладу, випадково вистрелив", – пояснили поліцейські.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України, у межах якого встановлюють усі обставини. Криміналісти також вилучили зброю та документи на неї.