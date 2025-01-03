Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Зазначається, що під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази, а також зброю.

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Учасникам стрілянини на Печерську повідомили про підозру

Вночі 23 листопада 2024 року у готелі Sky Loft між двома компаніями виникла бійка. У результаті конфлікту один з учасників здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, смертельно поранивши 27-річного чоловіка. Також він завдав вогнепального поранення його 24-річному товаришу.

Правоохоронці тоді затримали стрілка та повідомили йому про підозру

Тепер слідчі оголосили про в хуліганстві ще трьом порушникам, які розпочали бійку, що згодом переросла у стрілянину. Правопорушниками виявилися двоє одеситів, віком 31 і 28 років та 23-річний житель Київщини.

Підозри у хуліганстві повідомили двом друзям загиблого та іншому відвідувачу готелю / Фото: Національна поліція

До слова, раніше в мережі опублікували відео бійки, яка сталася перед тим, як один з учасників відкрив вогонь. Там можна побачити, що у готелі чоловіки влаштували гармидер і скидали все, що бачили на своєму шляху, б'ючи один одного.