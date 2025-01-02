Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що розповіли у поліції про стрілянину у Нью-Йорку

Начальник патрульної служби департаменту поліції Нью-Йорка Філіп Рівера повідомив, що під час стрілянини у приміщенні клубу Amazura було близько 90 людей, а ще близько 15 стояли в черзі зовні.

Рівера сказав, що троє або четверо озброєних чоловіків почали стріляти в натовп, коли вони наблизилися до місця проведення заходу, зачепивши десяток людей, а потім втекли на автомобілі з номерами інших штатів. Загалом вогонь нападники відкривали понад 30 разів.

За його словами, постраждало 10 людей шість жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 20 років. Очікується, що всі травмовані одужають. За словами Рівера, поліція не розслідує стрілянину як теракт.

Є нульова терпимість до цих безглуздих розстрілів, цих актів насильства. Винні будуть притягнуті до відповідальності,

– начальник патрульної служби департаменту поліції Нью-Йорка.

Поліція також повідомила, що захід у клубі Amazura був на честь відомого в суспільстві члена банди, убитого в жовтні 2023 року. Саме 1 січня був його день народження, дата якого збігалася з Новим роком.

До слова, раніше повідомлялося, що стрілянина у Нью-Йорку сталася 1 січня близько 23:20 за місцевим часом (6:00 2 січня за Києвом). Цікаво, що це вже не перший випадок насильства поруч з клубом у Квінсі.