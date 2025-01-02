Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что рассказали в полиции о стрельбе в Нью-Йорке

Начальник патрульной службы департамента полиции Нью-Йорка Филипп Ривера сообщил, что во время стрельбы в помещении клуба Amazura было около 90 человек, а еще около 15 стояли в очереди снаружи.

Ривера сказал, что трое или четверо вооруженных мужчин начали стрелять в толпу, когда они приблизились к месту проведения мероприятия, задев десяток людей, а затем скрылись на автомобиле с номерами других штатов. В общем огонь нападавшие открывали более 30 раз.

По его словам, пострадало 10 человек шесть женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 20 лет. Ожидается, что все травмированные выздоровеют. По словам Ривера, полиция не расследует стрельбу как теракт.

Есть нулевая терпимость к этим бессмысленным расстрелам, этим актам насилия. Виновные будут привлечены к ответственности,

– начальник патрульной службы департамента полиции Нью-Йорка.

Полиция также сообщила, что мероприятие в клубе Amazura было в честь известного в обществе члена банды, убитого в октябре 2023 года. Именно 1 января был его день рождения, дата которого совпадала с Новым годом.

К слову, ранее сообщалось, что стрельба в Нью-Йорке произошла 1 января около 23:20 по местному времени (6:00 2 января по Киеву). Интересно, что это уже не первый случай насилия рядом с клубом в Квинсе.