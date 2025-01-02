Инцидент произошел около 23:20 по местному времени (6:00 2 января по Киеву), сообщают источники и полиция Нью-Йорка. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The New York Post и Amny.

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Что известно о стрельбе в Нью-Йорке

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы возле ночного клуба Amazura. Их доставили в медицинские учреждения. К счастью, по данным правоохранителей, состояние всех пострадавших стабильное и их жизни ничего не угрожает.

На момент стрельбы в клубе проходила закрытая вечеринка, организованная в память о члене банды в общине, убитом в октябре прошлого года. Его день рождения совпал с Новым годом.

Событие собрало около 80 человек, которые ждали входа, когда двое или трое подозреваемых приблизились к толпе и открыли хаотичный огонь.

На месте происшествия работают подразделения полиции Нью-Йорка. Согласно сообщению в приложении Citizen, двое подозреваемых в совершении нападения до сих пор находятся на свободе.

Справка: Концертная площадка Amazura вмещает до 4000 человек. Она является популярным местом для живых выступлений и вечеринок. Это не первый инцидент с насилием возле клуба – в апреле 2024 года здесь уже произошла стрельба, во время которой пострадали двое мужчин.

Представители полиции обещают предоставить подробную информацию о расследовании позже.

Напомним, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане авто въехало в толпу. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще 30 получили ранения. Сообщается, что на грузовике развевался черный флаг ИГИЛ.