Эта торжественная церемония проходит каждый год и символизирует свет Воскресения Иисуса Христа, передает 24 Канал.
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В Иерусалиме сходит Благодатный огонь
Церемония схождения огня традиционно проходит в канун Пасхи в Кувуклии Храма Гроба Господня – мраморной пещере, где по поверьям похоронили Иисуса Христа.
Христиане верят, что если этого не произойдет, то начнется Второе пришествие и конец всего живого.
Огонь в Храме Гроба Господня есть в течение всего года, но исчезает как раз накануне Великой субботы. Утром этого дня делегации всех христианских церквей осматривают Кувуклию и запечатывают ее.
В этом году тысячи верующих снова собрались, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. На чудо прибыли ожидать представители семи христианских конфессий: православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской.
В Иерусалиме сходит Благодатный огонь: смотрите видео
После этого пламя из Иерусалима доставят в украинские храмы.
Обратите внимание! 24 Канал собрал информацию, когда и где в украинских городах будут проходить праздничные пасхальные службы и будут освящаться куличи.