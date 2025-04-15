О том, когда будут продолжаться богослужения, 24 Канал пишет со ссылкой на сообщения столичных храмов и церквей в других городах.
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Пасхальные Богослужения в Киеве и других городах: перечень
Уже четвертый год Украина будет отмечать Пасху в условиях полномасштабной войны. В этом году праздник будут отмечать одновременно во всех христианских странах. Традиционные богослужения будут проводить в храмах страны, днем и ночью будут проходить Литургии. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь уже определились со временем их проведения.
Божественные литургии ПЦУ проводит ежедневно в течение всей Страстной недели. А в субботу, 19 апреля, в 23:00 Митрополит Епифаний начнет Пасхальное Богослужение в Михайловском златоверхом соборе в Киеве. Оно продлится примерно до 04:00.
В воскресенье, 20 апреля, Поместная церковь Украины также будет проводить праздничные службы:
- поздняя Литургия – в 09:00;
- Пасхальная вечерня – в 17:00.
В соборе освящение пасхальных корзин будет происходить:
- 19 апреля – после службы, которая начнется в 17:00 и продлится до 23:00;
- 20 апреля – после службы, которая закончится примерно в 17:00 часов.
Трансляция всех богослужений будет транслироваться на YouTube-канале и на странице в Facebook ПЦУ, а также на личной странице Митрополита Епифания. Также службы будут показывать 19 апреля с 23:00 на телеканале "Суспільне Культура".
У Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры ПЦУ праздничная литургия начнется 20 апреля в 06:00. Освящать паски в храме будут 19 апреля с 16:00 до 21:00 и 20 апреля с 12:00.
Украинская греко-католическая церковь в Киеве проведет утренние и вечерние богослужения в Патриаршем соборе Воскресения Христова.
Здесь будут освящать паски в субботу, 19 апреля, с 15:00 до 21:00 и 20 апреля утром после Литургии, которая начнется в 07:00.
Трансляцию службы будут показывать на YouTube-канале УГКЦ "Живое телевидение". Также служба будет транслироваться в 20 апреля в 07:00 на телеканале "Суспільне Культура".
Священнослужители будут рассказывать верующим о порядке действий в случае воздушной тревоги и готовят информацию о ближайших к храмам укрытиях.
Где и когда будут проходить Пасхальные Богослужения в других городах
- В храме Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ в Днепре в Днепре на этой неделе также продолжаются богослужения по случаю Страстной недели. В воскресенье, 20 апреля, утром состоится Утренняя служба в 08:00, а в 09:00 там проведут Воскресную Службу Божью. После нее будет происходить освящение пасок.
- В храме святого Иоанна Богослова в Харькове Пасхальные Богослужения ночной службы не будет. Литургия начнется утром 20 апреля – в 10:00, а перед ней будет Утренняя служба, которая начнется в 09:00. После служб и, вероятно, во время их проведения, в церкви будут освящать пасхальные корзины. Прямая трансляция будет проходить на сайте храма.
- В Алексеевском храме Одессы освятить паски можно будет на 20 апреля на праздничном Пасхальном Богослужении, во время которого будет продолжаться крестный ход и литургии. Начнутся мероприятия в 06:00. А в 15:00 священнослужители проведут Пасхальную Вечернюю службу.
- В Кафедральном соборе Ужгорода 20 апреля в 00:00 начнется Утреня. В 01:00 в храме проведут освящение корзин (комендантского часа на Закарпатье нет). Далее с 07:00 до 14:00 будут проходить Божественные Литургии. Вечерняя служба в соборе начнется в 17:00.
- Во Львове в Архикафедральном соборе святого Юра освящение пасок проведут в субботу, 19 апреля, с 12:00 до 20:00. Выходить к людям священники будут каждые полчаса. На Пасху, 20 апреля, с 07:30 до 14:00 будут продолжаться Божественные Литургии. Трансляция будет происходить по этой ссылке.
- В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла благословение пасхальных корзин будет происходить с 14:00 до 21:00. А посмотреть литургии можно будет на странице в Facebook.
- В Церкви Андрея Первозванного 19 апреля каждые полчаса с 12:00 до 21:00 будут освящать паски. Все службы будут проходить онлайн.
- В Доминиканском соборе освящение пасок будет происходить 19 апреля с 13:00 до 22:00, а 20 апреля – после каждой литургии.
- Во львовской церкви Успения Богородицы ПЦУ чин освящения пасок и другой пищи проведут 19 апреля с 13:00 до 20:00. В воскресенье, 20 апреля с 08:00 до 12:00 будут продолжаться Божественные Литургии. Трансляция будет происходить по ссылке.