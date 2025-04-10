В частности украинцы обычно празднуют Пасху не в те даты, что и западная часть Европы. Об этом пишет 24 Канал.

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В каких странах празднуют Пасху

Украина, Греция, Румыния, Сербия, Грузия – обычно празднуют православную Пасху (по юлианскому или новоюлианскому календарю).

Италия, Испания, Франция, Польша, Германия и Великобритания – празднуют католическую Пасху.

США, Канада, Бразилия, Аргентина – празднуют католическую или протестантскую Пасху (кроме православных общин).

Африка – во многих странах, таких как Эфиопия, Египет, Кения, ЮАР, тоже отмечают Пасху. Причем и католическую, и православную.

Азия, в частности Филиппины, Ливан и Индия тоже отмечают Пасху.

В Израиле также празднуют Пасху (Песах). Но это еврейский праздник, а не христианский, хотя даты иногда совпадают.

Австралия и Новая Зеландия празднуют католическую или протестантскую Пасху.

Когда празднуют Пасху православные и католики

Католики и протестанты, в частности в Польше, празднуют Пасху в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия.

Православные церкви, в частности в Украине, празднуют Пасху по юлианскому календарю.

Когда празднуют Пасху в 2025 году Обычно в западной пасхалии празднуют раньше. Но в этом году будет редкое совпадение – все церкви будут праздновать Пасху 20 апреля.

Разница в определении даты Пасхи между григорианским и юлианским календарями возникает из-за различий в самих календарях и принципах расчета даты праздника.

Юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней. Это означает, что даже если Пасха по обоим календарям выпадает на "одно и то же число", то в реальности это разные дни. Так, все немного запутано.



Православные и католики празднуют Пасху в разные даты / Pexels

Дело в том, что в обеих пасхалиях Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Но есть большое "но".

Католики считают от современного весеннего равноденствия (21 марта). Православные также учитывают 21 марта, но по юлианскому календарю, что соответствует 3 апреля.

К тому же православные обязательно ждут, чтобы до Христова Воскресения состоялась еврейская Пасха (Песах). А еще они используют астрономические таблицы, основанные на старых вычислениях.

Из-за этого Пасху почти всегда отмечают в разные дни, иногда разница может быть вплоть до 5 недель.