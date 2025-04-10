Зокрема українці зазвичай святкують Великдень не у ті дати, що й західна частина Європи. Про це пише 24 Канал.

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У яких країнах святкують Великдень

Україна, Греція, Румунія, Сербія, Грузія – зазвичай святкують православний Великдень (за юліанським або новоюліанським календарем).

Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина та Велика Британія – святкують католицьку Пасху.

США, Канада, Бразилія, Аргентина – святкують католицьку чи протестантську Пасху (окрім православних громад).

Африка – у багатьох країнах, як от Ефіопія, Єгипет, Кенія, ПАР, теж відзначають Великдень. Причому і католицьку, і православну.

Азія, зокрема Філіппіни, Ліван та Індія теж відзначають Пасху.

В Ізраїлі також святкують Пасху (Песах). Але це єврейське свято, а не християнське, хоч дати іноді збігаються.

Австралія та Нова Зеландія святкують католицьку або протестантську Пасху.

Коли святкують Пасху православні та католики

Католики та протестанти, зокрема у Польщі, святкують Великдень у першу неділю після повного місяця після весняного рівнодення.

Православні церкви, зокрема в Україні, святкують Великдень за юліанським календарем.

Коли святкують Великдень у 2025 Зазвичай у західній пасхалії святкують раніше. Але цього року буде рідкісний збіг – усі церкви святкуватимуть Великдень 20 квітня.

Різниця у визначенні дати Великодня між григоріанським і юліанським календарями виникає через відмінності в самих календарях і принципах обрахунку дати свята.

Юліанський календар відстає від григоріанського на 13 днів. Це означає, що навіть якщо Пасха за обома календарями випадає на "одне й те саме число", то у реальності це різні дні. Так, все трішки заплутано.



Православні та католики святкують Пасху у різні дати / Pexels

Річ у тім, що в обох пасхаліях Великдень святкують в першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Але є велике "але".

Католики рахують від сучасного весняного рівнодення (21 березня). Православні також враховують 21 березня, але за юліанським календарем, що відповідає 3 квітня.

До того ж православні обов'язково чекають, щоб до Христового Воскресіння відбулась єврейська Пасха (Песах). А ще вони використовують астрономічні таблиці, засновані на старих обчисленнях.

Через це Великдень майже завжди відзначають в різні дні, іноді різниця може бути аж до 5 тижнів.