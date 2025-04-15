Уже 20 апреля верующие западного и восточных обрядов будут отмечать Воскресение Христово. По этому случаю LifeStyle24 рассказывает интересные факты о Пасхе.

Смотрите также Важно знать всем верующим: когда нельзя работать перед Пасхой

Интересные факты о Пасхе

Почему кролик стал символом Пасхи в Европе

В западноевропейских странах, особенно в Германии, пасхальный кролик стал олицетворением плодовитости и весеннего возрождения природы. Это животное очень быстро размножается, поэтому символизирует новую жизнь. По легенде, именно он приносит детям пасхальные яйца, которые прячет в саду или корзине.

Почему вообще красят яйца на Пасху

Для наших предков яйцо символизировало возрождение жизни. В языческой традиции оно было оберегом, а в христианстве стало образом гроба Христова. Так, скорлупа начала ассоциироваться с гробом, а внутреннее содержимое яйца – обновленный мир после Воскресения Христа.

Что интересно, согласно одной из самых известных легенд, традиция красить яйца также связана со святой равноапостольной Марией Магдалиной. После Воскресения Иисуса она пришла к императору Тиберию, чтобы сообщить об этом событии. Однако по традиции к правителю нельзя было появляться с пустыми руками, поэтому Мария принесла ему яйцо в качестве дара. Услышав о возвращении Спасителя к жизни, Тиберий скептически ответил: "Это так же невозможно, если бы это яйцо вдруг стало красным". И в тот же миг – яйцо в руках Марии приобрело красный цвет.

Пасха / Фото Freepik

Крашенки и писанки – это не одно и то же

Писанка – это сырое яйцо, которое разрисовывают несколькими цветами природных красителей и пчелиным воском. Для этого процесса люди обычно используют специальный инструмент, который называется писачок. На яйцах рисуют различные узоры, среди которых могут быть цветы, кресты, волны, звезды или геометрические фигуры, имеющие особое значение. Чаще всего писанки хранят как оберег или украшение, но нередко их дарят родным или знакомым с пожеланиями здоровья, счастья или урожая.

В то же время крашанка – это сваренное яйцо, которое красят одним цветом. Наши предки любили использовать отвары калины, свеклы или луковой шелухи, чтобы получить красивый оттенок скорлупы. Такие яйца чаще всего освящают в пасхальной корзине и затем потребляют вместе с семьей во время праздничного завтрака.

Почему приветствуются "Христос Воскрес"

По библейским преданиям, впервые эту фразу сказал ангел. Именно он рассказал женщинам-мироносицам, которые пришли ко Гробу Господнему, о чуде, которое произошло. После этого святые поделились этой вестью с апостолами и сказали: "Воистину Воскрес", чтобы подтвердить собственные слова. В Украине это приветствие распространено не только в церкви, но и в быту.