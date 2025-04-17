Так, с приближением праздника все больше людей ищут различные способы, как интересно и красиво раскрасить писанки. LifeStyle24 собрал подборку красивых вариантов с TikTok, которыми вы можете воспользоваться при подготовке к Пасхе.

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Как красиво раскрасить пасхальные яйца

Разноцветные писанки

Для этого следует подготовить белые яйца и стереть с них любые надписи. Чтобы получить желтый цвет пасхальных яиц, хозяйки должны добавить куркуму в кастрюлю. После этого положить туда яйца и варить их в течение 7-10 минут. В то же время, чтобы получить фиолетовый цвет, то вместо куркумы, следует положить синюю нарезанную капусту. В этой воде следует оставить яйца на ночь или на 5-6 часов. Далее выкладывайте яйца на бумажное полотенце и смажьте их маслом по желанию.

Писанки из чая каркаде

В кастрюле вскипятите пол-литра воды, после чего добавьте туда каркаде и яйца. Варите это все в течение 10-15 минут. После того как вы увидите красно-фиолетовый цвет, добавьте уксус, чтобы оттенок лучше закрепился на яичной скорлупе. Затем оставьте яйца в чае минимум на 2-3 часа. Чем дольше они будут стоять в настое, тем глубже будет их оттенок. Далее выньте яйца и высушите их с помощью бумажного полотенца.

Декорирование писанок с помощью фломастеров

Сначала стоит раскрасить бумажные полотенца разноцветными фломастерами. Затем плотно заверните яйцо в окрашенную кухонную бумагу. Далее погрузите будущую писанку на короткое время в миску с водой и выньте. После этого оставьте яйца на тарелке примерно на 10-15 минут и разверните салфетки.

Драконьи писанки

В холодную подсоленную воду следует положить яйца и добавить туда куркуму и каркаде. Далее следует все вскипятить и варить около 10 минут, периодически помешивая. Когда яйца приготовятся, выключите огонь и оставьте их до полного охлаждения в этой воде. После этого выньте писанки и смажьте маслом для блеска.

Блестящие писанки

В кастрюлю добавьте сладкое белое вино, сахар и яйца. После этого положите туда пищевой краситель любого цвета и варите все в течение 10 минут. Оставьте яйца в вине на 12-14 часов, а затем выньте их и дайте им высохнуть.