Чаще всего для окрашивания пасхальных яиц выбирают красный цвет, символизирующий кровь Христа и вечную жизнь. Однако используют и другие краски, в частности зеленую, которая ассоциируется с весной и пробуждением природы, желтую, что означает солнце, и голубую, который символизирует небо, пишет LifeStyle24.

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Сколько яиц красят на Пасху

Обычно в семьях красят большое количество яиц, чтобы их хватило для каждого. Однако согласно народным поверьям стоит обратить внимание на число 13. Двенадцать яиц олицетворяют апостолов Сына Божьего, а тринадцатое – самого Иисуса Христа. Эта традиция напоминает о Тайной вечере, когда Спаситель собрался со своими учениками накануне собственной смерти.

Для окрашивания яиц преимущественно используют луковую шелуху, яблоневую кору, чай каркаде, сушеные ягоды черной бузины, кору черноклена и тому подобное. Больше всего хозяйки готовят именно красных пасхальных яиц, поскольку эта традиция связана с библейской историей. Святая равноапостольная Мария Магдалина одна из первых увидела Воскресшего Иисуса Христа. Женщина рассказала императору Тиберию об этом чуде, но тот ей не поверил. Правитель попросил доказательств, и в этот момент яйцо, которое было у Марии Магдалины, покраснело.

Сколько яиц надо рисовать на Пасху / Фото Freepik

Когда красить яйца на Пасху

Согласно народным обычаям лучшим днем для окрашивания яиц считается Чистый четверг. В этом году он приходится на 17 апреля. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия. Именно поэтому принято причащаться в Чистый четверг.

Кроме этого, люди занимаются уборкой в доме, а затем начинают подготовку к Пасхе. Так, хозяйки традиционно варят и красят яйца, а также выпекают куличи.