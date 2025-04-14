Найчастіше для фарбування крашанок обирають червоний колір, що символізує кров Христа та вічне життя. Однак використовують і інші фарби, зокрема зелену, яка асоціюється з весною та пробудженням природи, жовту, що означає сонце, та блакитну, який символізує небо, пише LifeStyle24.

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Скільки яєць фарбують на Великдень

Зазвичай у родинах фарбують велику кількість яєць, щоб їх вистачило для кожного. Однак згідно з народними повір'ями варто звернути увагу на число 13. Дванадцять яєць уособлюють апостолів Сина Божого, а тринадцяте – самого Ісуса Христа. Ця традиція нагадує про Таємну вечерю, коли Спаситель зібрався зі своїми учнями напередодні власної смерті.

Для фарбування яєць переважно використовують цибулеве лушпиння, яблуневу кору, чай каркаде, сушені ягоди чорної бузини, кору чорноклена тощо. Найбільше господині готують саме червоних крашанок, оскільки ця традиція пов'язана з біблійною історією. Свята рівноапостольна Марія Магдалина одна з перших побачила Воскреслого Ісуса Христа. Жінка розповіла імператору Тиберію про це диво, але той їй не повірив. Правитель попросив доказів, і в цей момент яйце, яке було у Марії Магдалини, почервоніло.

Скільки яєць треба малювати на Великдень / Фото Freepik

Коли фарбувати яйця на Великдень

Згідно з народними звичаями найкращим днем для фарбування яєць вважається Чистий четвер. Цьогоріч він припадає на 17 квітня. У цей день християни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя. Саме тому заведено причащатися в Чистий четвер.

Крім цього, люди займаються прибиранням в хаті, а потім розпочинають підготовку до Великодня. Так, господині традиційно варять і фарбують яйця, а також випікають паски.