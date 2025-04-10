В этом году православные христиане и греко-католики будут отмечать Воскресение Христово в один день – 20 апреля. О том, сколько дней празднуют Пасху – рассказывает LifeStyle24.

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Сколько дней празднуют Пасху

Верующие празднуют Пасху в течение 7 дней. Этот период называют Светлой неделей, во время которой люди проводят время с родными и отдыхают. В это время христиане могут есть мясные и молочные продукты, ведь Великий пост уже завершился. Кроме этого, верующим разрешается развлекаться и веселиться.

Что интересно, каждый день Светлой недели имеет собственные традиции. Так, понедельник после Пасхи называется Поливальным, потому что существует обычай обливаться водой, которая становится целебной в это время. Во вторник, среду и субботу наши предки ходили друг к другу в гости, а в четверг – почитали память умерших. Важно отметить, что вспоминают усопших родственников также в воскресенье после Пасхи, которую еще называют Проводы или Радоница.

Сколько дней празднуют Пасху / Фото Freepik

Традиции Пасхи

В последнюю неделю перед Воскресением Христовым верующие молятся, готовятся к исповеди и придерживаются Великого поста. В этот период христианам запрещено употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты и устраивать шумные вечеринки. Так, люди очищаются не только телесно, но и духовно, готовясь к Пасхе.

На Воскресение Христово христиане традиционно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут кулич, яйца, колбасу, масло, и другие продукты. После Божьей службы, семьи собираются за большим праздничным столом и отмечают Пасху.