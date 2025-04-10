Его основала американка Клавдия Эварт в честь памяти своих брата и сестры, которых потеряла в юном возрасте. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 10 апреля родилась покойная сестра Клавдии – Лизетт.

Интересно Самый светлый праздник года: в какой день украинцы будут праздновать Пасху 2025

В связи с этим, Эварт хотела создать праздник, похожий на День матери или День отца, но посвященный именно людям, с которыми мы делим детство. Со временем идею Клавдии поддержали в США, и уже в 1998 году этот праздник официально установили в стране, рассказывает LifeStyle24.

В этот день люди благодарят своих братьев и сестер за совместное детство и воспоминания, которые их объединяют на всю жизнь. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления. Отправьте их своим братьям и сестрам и напомните им о своей любви.

Поздравления с Днем братьев и сестер 2025: картинки, проза и стихи

Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!

***

С Днем братьев и сестер! Как хорошо, что мы есть друг у друга! Спасибо тебе за все твои советы, за веселые моменты и за поддержку в грустные времена! Желаю нам, чтобы наша дружба была вечной и непоколебимой!

Поздравления с Днем братьев и сестер 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю тебя с одним из самых семейных праздников в году, с днем братьев и сестер! Иметь с детства братика или сестричку – это большое счастье и подарок с небес. Я желаю, чтобы твоя жизнь была полна смысла и радости от общения с родными людьми.

***

В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сочувствие и невероятную поддержку ежедневно, никогда не чувствовать одиночество и знать, что ты имеешь надежное плечо, несмотря ни на что.

О других праздниках апреля 2025 года – читайте в нашем материале.

Поздравления с Днем братьев и сестер 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Як добре, що у мене є ти –

Рідна кров, надійна опора,

І кожен день молю я всіх святих,

Щоб між нами не траплялися сварки.

І в цей день долі дякую

За те, що ти живеш на світі цьому.

Я рідко кажу, але я люблю,

Люблю тебе, твої закиди й поради!

***

У день сестер і братів

Міцних усім обіймів,

Теплих стосунків,

Радісних митей.

Жити без сварок намагайтеся,

Найчастіше обіймайтеся,

Допомогу пропонуйте

І не зраджуйте.

Поздравления с Днем братьев и сестер 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.