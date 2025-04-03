Воскресение Господне ежегодно приходится на разные дни и даже месяцы. В какой день будут отмечать Пасху в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда Пасха в 2025 году

Обычно дата Пасхи не является постоянной, ведь этот праздник считается переходным. Для расчета дня Воскресения Господня верующие используют лунный календарь и весеннее равноденствие. В то же время Пасха обязательно должна праздноваться в воскресенье.

В сентябре 2023-го Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый стиль. С тех пор верующие ориентируются на новоюлианский календарь, по которому рассчитывают день весеннего равноденствия. Разница в датах Воскресения Христова между католиками и православными верующими обусловлена использованием различных календарей, и их совпадение, как в 2025 году, является редким явлением.

Впрочем, в этом году христиане будут отмечать Воскресение Христово вместе – 20 апреля.

Когда будет Пасха 2025 / Фото Freepik

Будет ли дополнительный выходной на Пасху 2025

До начала полномасштабной войны украинцы традиционно отдыхали на следующий день после празднования Воскресения Христова. Однако 24 февраля 2022 года все изменилось, ведь тогда Россия начала вторжение в Украину. В связи с этим, в нашем государстве ввели военное положение, которое пока продлится до 9 мая 2025-го.

Именно поэтому украинцы не будут иметь дополнительный выходной на Пасху и 21 апреля будут работать. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".