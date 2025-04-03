Воскресіння Господнє щороку припадає на різні дні та навіть місяці. В який день відзначатимуть Великдень у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли Великдень у 2025 році

Зазвичай дата Великодня не є постійною, адже це свято вважається перехідним. Для розрахунку дня Воскресіння Господнього віряни використовують місячний календар та весняне рівнодення. Водночас Великдень обов'язково має святкуватися в неділю.

У вересні 2023-го Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль. З того часу віряни орієнтуються на новоюліанський календар, за яким розраховують день весняного рівнодення. Різниця в датах Воскресіння Христового між католиками й православними вірянами зумовлена використанням різних календарів, і їхній збіг, як у 2025 році, є рідкісним явищем.

Втім, цьогоріч християни відзначатимуть Воскресіння Христове разом – 20 квітня.

Коли буде Великдень 2025 / Фото Freepik

Чи буде додатковий вихідний на Великдень 2025

До початку повномасштабної війни українці традиційно відпочивали на наступний день після святкування Воскресіння Христового. Однак 24 лютого 2022 року все змінилося, адже тоді Росія розпочала вторгнення в Україну. У зв'язку з цим, у нашій державі запровадили воєнний стан, який поки триватиме до 9 травня 2025-го.

Саме тому українці не матимуть додатковий вихідний на Великдень та 21 квітня будуть працювати. Про це йдеться в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".