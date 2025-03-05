24 Канал з посиланням на протоієрея Волинської єпархії Православної Церкви України Віталія Собка розповідає про те, як правильно підготуватися до сповіді. Про які гріхи варто розповісти та яких помилок уникати – читайте далі в матеріалі.

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Як правильно підготуватися до сповіді

Як запевнив священник ПЦУ, вірянам слід сповідатися у Великий піст. Він вже стартував 3 березня і протриває до 19 квітня. Жодних обмежень у сповіді немає, тому християни можуть це робити навіть щотижня. Перед початком Таїнства Покаяння кожен вірянин має зрозуміти, що воно для нього означає.

Важливо також з'ясувати, з якою метою людина збирається сповідатися та відчути щирий жаль через здійснення гріхів у минулому. Крім цього, християнам варто перепросити в рідних і близьких, яких образили, та пробачити їм всі погані вчинки, якщо ті їх робили.

Великий піст є підготовчий період до Великодня, якщо людина не часто сповідається, то вона вибирає час під час Великого посту. Так виходить, що багато людей приходить наприкінці Великого посту або вже на Страсному тижні,

– зауважив Віталій Собко.

Як підготуватися до сповіді перед Великоднем / Фото Freepik

Що говорити під час сповіді

Під час сповіді вірянам слід усно перелічити усі гріхи, які зможуть згадати. Варто розпочати з найбільших, на думку християн, та завершити найменшими. Християни мають говорити чітко та лаконічно, забути про страх та довіритися процесу.

Без самовиправдання, коротко та лаконічно, але і не занадто узагальнено, відкинувши зайвий сором,

– підкреслив протоієрей.

Як зазначив священник ПЦУ, до причастя вірянам також слід підготуватися. Так, людям забороняється їсти й пити в день, коли ті збираються сповідатися і причащатися. Втім, існують винятки, зокрема для хворих і літніх осіб, яким подібні харчові обмеження можуть нашкодити.