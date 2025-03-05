24 Канал со ссылкой на протоиерея Волынской епархии Православной Церкви Украины Виталия Собко рассказывает о том, как правильно подготовиться к исповеди. О каких грехах стоит рассказать и каких ошибок избегать – читайте далее в материале.

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Как правильно подготовиться к исповеди

Как заверил священник ПЦУ, верующим следует исповедоваться в Великий пост. Он уже стартовал 3 марта и продлится до 19 апреля. Никаких ограничений в исповеди нет, поэтому христиане могут это делать даже каждую неделю. Перед началом Таинства Покаяния каждый верующий должен понять, что оно для него значит.

Важно также выяснить, с какой целью человек собирается исповедоваться и почувствовать искреннее сожаление из-за совершения грехов в прошлом. Кроме этого, христианам стоит извиниться у родных и близких, которых обидели, и простить им все плохие поступки, если те их делали.

Великий пост является подготовительный период к Пасхе, если человек не часто исповедуется, то он выбирает время во время Великого поста. Так получается, что многие люди приходит в конце Великого поста или уже на Страстной неделе,

– заметил Виталий Собко.

Как подготовиться к исповеди перед Пасхой / Фото Freepik

Что говорить во время исповеди

Во время исповеди верующим следует устно перечислить все грехи, которые смогут вспомнить. Стоит начать с самых больших, по мнению христиан, и завершить наименьшими. Христиане должны говорить четко и лаконично, забыть о страхе и довериться процессу.

Без самооправдания, коротко и лаконично, но и не слишком обобщенно, отбросив лишний стыд,

– подчеркнул протоиерей.

Как отметил священник ПЦУ, к причастию верующим также следует подготовиться. Так, людям запрещается есть и пить в день, когда те собираются исповедоваться и причащаться. Впрочем, существуют исключения, в частности для больных и пожилых лиц, которым подобные пищевые ограничения могут навредить.