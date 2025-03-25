В то же время граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в апреле 2025 года – рассказывает LifeStyle24.
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Календарь праздников на апрель 2025 года
- 1 апреля – День смеха;
- 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
- 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера;
- 6 апреля – День геолога; День работника следственных органов;
- 7 апреля – Всемирный день здоровья;
- 8 апреля – Международный день ромов;
- 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
- 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики Всемирный день авиации и космонавтики;
- 15 апреля – День уголовного розыска;
- 17 апреля – День пожарной охраны;
- 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры День памятников истории и культуры;
- 19 апреля – День окружающей среды;
- 20 апреля – Пасха;
- 23 апреля – Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
- 28 апреля – Всемирный день охраны труда;
- 29 апреля – Международный день танца.
Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2025 года
В связи с военным положением в Украине в апреле, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля, а работать будут 22 дня – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля.