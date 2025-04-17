Так, з наближенням свята все більше людей шукають різноманітні способи, як цікаво та гарно розфарбувати писанки. LifeStyle24 зібрав добірку красивих варіантів з TikTok, якими ви можете скористатися під час підготовки до Великодня.

Дивіться також Про це важливо знати: скільки яєць треба фарбувати на Великдень

Як гарно розфарбувати великодні яйця

Різноколірні писанки

Для цього варто підготувати білі яйця та стерти з них будь-які написи. Щоб отримати жовтий колір крашанок, господині мають додати куркуму у каструлю. Після цього покласти туди яйця та варити їх протягом 7-10 хвилин. Водночас, щоб отримати фіолетовий колір, то замість куркуми, слід покласти синю нарізану капусту. У цій воді варто залишити яйця на ніч або на 5-6 годин. Далі викладайте крашанки на паперовий рушник і змастіть їх олією за бажанням.

Писанки із чаю каркаде

У каструлі закип'ятіть пів літра води, після чого додайте туди каркаде та яйця. Варіть це все протягом 10-15 хвилин. Після того, як ви побачите червоно-фіолетовий колір, додайте оцет, щоб відтінок краще закріпився на яєчній шкаралупі. Потім залишіть яйця у чаї мінімум на 2-3 години. Чим довше вони стоятимуть у настої, тим глибшим буде їхній відтінок. Далі вийміть яйця та висушіть їх за допомогою паперового рушника.

Декорування писанок за допомогою фломастерів

Спершу варто розфарбувати паперові рушники різноколірними фломастерами. Потім щільно загорніть яйце в пофарбований кухонний папір. Далі занурте майбутню писанку на короткий час у миску з водою та вийміть. Після цього залиште яйця на тарілці приблизно на 10-15 хвилин та розгорніть серветки.

Драконячі писанки

У холодну підсолену воду варто покласти яйця й додати туди куркуму та каркаде. Далі слід все закип'ятити та варити близько 10 хвилин, періодично помішуючи. Коли яйця приготуються, вимкніть вогонь і залиште їх до повного охолодження у цій воді. Після цього вийміть писанки та змастіть олією для блиску.

Блискучі писанки

У каструлю додайте солодке біле вино, цукор та яйця. Після цього покладіть туди харчовий барвник будь-якого кольору та варіть усе протягом 10 хвилин. Залишіть яйця у вині на 12-14 годин, а потім вийміть їх та дайте їм висохнути.