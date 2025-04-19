Но далеко не все знают, что пламя не только символизирует радость, а и является важной частью пасхальных традиций. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда именно стоит нести свечу домой

Обычно свечу, которую зажгли в церкви во время ночной пасхальной службы, несут домой после освящения пасхальной корзины, примерно утром. Нередко это происходит сразу после завершения праздничной литургии, когда семьи выходят из храма с освященными вещами и продуктами. Важно нести свечу очень осторожно, чтобы огонь не погас.

Наши предки верили, что если пламя удалось принести домой, то это хороший знак на весь год. Некоторые верующие даже хранят эти свечи возле икон или зажигают их во время семейных молитв в плохие времена.

Свечи в церкви / Фото Freepik

Что означает, когда в церкви падает свеча

Иногда может произойти такое, что свеча выпадает из рук во время молитвы. В древности верили, что в таком случае человеку следует подумать о плохих поступках, которые совершил в жизни. В то же время падение свечи может предупреждать о трудностях или испытаниях, которые будут в будущем. Более того, некоторые считают, что это должно побудить верующего к искренней молитве и духовному очищению.

Однако если же свеча не просто упала, но и погасла, то человеку стоит подготовиться к плохим новостям. Так, вскоре верующий может попасть в опасную ситуацию или пережить негативные изменения в жизни