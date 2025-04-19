Однако существует перечень запретов, которых стоит придерживаться в храме. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в церкви на Пасху

На Воскресение Христово верующим следует воздержаться от яркой одежды. Христианам не стоит демонстрировать последние модные тренды, а вместо этого показать уважительное отношение к церкви. Так, лучше выбрать скромный наряд, ведь как говорится в Первом Послании Петра (5:5): "Бог противится гордым, а смиренным дает благодать".

Также в храме нельзя громко разговаривать и смеяться на Воскресение Христово. Важно помнить, что церковь – место тишины, поэтому следует говорить шепотом и только при необходимости. Кроме этого, верующим надо выключить мобильные телефоны или установить беззвучный режим на гаджетах во время Божьей службы.

В то же время стоит отметить, что нельзя приносить в храм освящать запрещенные церковью продукты на Пасху. Так, в пасхальной корзине не должны лежать алкоголь, за исключением кагора, табачные изделия, кровяная колбаса, материальные ценности, среди которых деньги, украшения, ножи и другие вещи.

Что можно делать в церкви на Пасху / Фото Freepik

Что нельзя делать на Пасху