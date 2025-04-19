Однако существует перечень запретов, которых стоит придерживаться в храме. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в церкви на Пасху
На Воскресение Христово верующим следует воздержаться от яркой одежды. Христианам не стоит демонстрировать последние модные тренды, а вместо этого показать уважительное отношение к церкви. Так, лучше выбрать скромный наряд, ведь как говорится в Первом Послании Петра (5:5): "Бог противится гордым, а смиренным дает благодать".
Также в храме нельзя громко разговаривать и смеяться на Воскресение Христово. Важно помнить, что церковь – место тишины, поэтому следует говорить шепотом и только при необходимости. Кроме этого, верующим надо выключить мобильные телефоны или установить беззвучный режим на гаджетах во время Божьей службы.
В то же время стоит отметить, что нельзя приносить в храм освящать запрещенные церковью продукты на Пасху. Так, в пасхальной корзине не должны лежать алкоголь, за исключением кагора, табачные изделия, кровяная колбаса, материальные ценности, среди которых деньги, украшения, ножи и другие вещи.
Что можно делать в церкви на Пасху / Фото Freepik
Что нельзя делать на Пасху
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти.
- Не следует заниматься любыми домашними делами, в частности стиркой и уборкой.
- Нельзя рубить дрова и пользоваться топором.
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими.
- Не рекомендуется выбрасывать освященные продукты.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует идти на кладбище и чтить память умерших.