Однак існує перелік заборон, яких варто дотримуватися в храмі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити в церкві на Великдень
На Воскресіння Христове вірянам слід утриматися від яскравого одягу. Християнам не варто демонструвати останні модні тренди, а натомість показати шанобливе ставлення до церкви. Так, краще обрати скромне вбрання, адже як йдеться в Першому Посланні Петра (5:5): "Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать".
Також у храмі не можна гучно розмовляти та сміятися на Воскресіння Христове. Важливо пам'ятати, що церква – місце тиші, тому слід говорити пошепки й лише за необхідності. Крім цього, вірянам треба вимкнути мобільні телефони або встановити беззвучний режим на гаджетах під час Божої служби.
Водночас варто зазначити, що не можна приносити в храм освячувати заборонені церквою продукти на Великдень. Так, у великодньому кошику не мають лежати алкоголь, за винятком кагору, тютюнові вироби, кров'яна ковбаса, матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.
Що можна робити в церкві на Великдень / Фото Freepik
Що не можна робити на Великдень
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
- Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується викидати освячені продукти.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.